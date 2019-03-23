Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»RT на русском 02:04
Певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», скончалась на 92-м году жизни. Об этом рассказала ТАСС дружившая с артисткой Анна Китина. По её словам, певица умерла утром 22 марта.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".Российская газетавчера в 23:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем создания республики.
Обновлено в 05:24
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Политика
Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю
Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.
Обновлено в 05:24
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напомнил, что кроме Александра Пушкина в русской литературе есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Политика
Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
Обновлено в 02:15
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш: «Именно Пугачевой я обязан своей карьерой»
Алле Пугачевой понравились мои песни, и она спросила, сколько денег я за них хочу, а я был так шокирован, что мог бы все бесплатно отдать.
Обновлено в 05:37
Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра
В Северной столице 23 марта усилится ветер.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Белгородской области застрелен мужчина, напавший на полицейского
Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.
Обновлено в 04:08
Общество
«Яндекс» назвал самые загазованные районы Москвы
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Общество
В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря
Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Общество
Росстат подсчитал число курильщиков в России
Самыми курящими оказались граждане России в возрасте от 40 до 50 лет, из них ежедневно потребляют табак 32,5%, отмечает Росстат.
Обновлено в 05:19
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала об отношениях с Виторганом после развода дочери
Мать российской телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала о ее отношениях с супругом дочери Максимом Виторганом после того, как они решили расстаться.
Обновлено в 03:34
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
Обновлено в 02:12