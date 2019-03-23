Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»RT на русском 02:04

Певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», скончалась на 92-м году жизни. Об этом рассказала ТАСС дружившая с артисткой Анна Китина. По её словам, певица умерла утром 22 марта.
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Умерла первая исполнительница «усталых игрушек»

Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".
Российская газетавчера в 23:28

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Не стало исполнительницы песни «Спят усталые игрушки»

Газета.Ru05:21

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

RT на русском02:04

Умерла певица Валентина Дворянинова

РБК02:10

Названо место прощания со спевшей песню из "Спокойной ночи, малыши!" Валентиной Дворяниновой

РЕН ТВ01:56

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Life.ru00:17

Умерла первая исполнительница «усталых игрушек»

Российская газетавчера в 23:28

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова

ТАСС01:41
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Валентина Дворянинова
Исполнительница
Советская эстрадная певица.
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