Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»RT на русском 02:04

Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".

с чего всё началось

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