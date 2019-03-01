Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»RT на русском 02:04
Певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», скончалась на 92-м году жизни. Об этом рассказала ТАСС дружившая с артисткой Анна Китина. По её словам, певица умерла утром 22 марта.
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с чего всё началось
Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".Российская газетавчера в 23:28
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