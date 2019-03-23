Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»Известия 00:59

Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".

с чего всё началось

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