Музыка
Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»Известия 00:59
В Московской области скончалась популярная советская певица Валентина Дворянинова, которая самой первой записала знаменитую песню из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом 23 марта сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось
Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".Российская газетавчера в 23:28
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