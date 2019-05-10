Кино
Умерла народная артистка России Нелли КорниенкоRT на русском 13:12
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра. «Малый театр постигло горе — 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко», — заявили в театре.
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