Кино

Умерла народная артистка России Нелли КорниенкоRT на русском 13:12

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра. «Малый театр постигло горе — 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко», — заявили в театре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

ТАСС11:48

Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

РБК13:06

С Нелли Корниенко простятся 13-го в Малом театре

Вести.Ru13:54

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

RT на русском13:12

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

РИА Новости11:21

В Москве на 81 году жизни умерла народная артистка Нелли Корниенко

Говорит Москва12:00

Ушла из жизни актриса Нелли Корниенко

Театрал07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Обновлено в 16:05
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Политика

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Происшествия

У пассажира в Домодедове нашли мину времён войны

Мину времён Великой Отечественной войны без взрывателя нашли у трансферного пассажира сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
Обновлено в 05:46
Политика

Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского

Действующего президента Украины Петра Порошенко устраивает любая дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:34
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Общество

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

Обновлено в 15:40
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Политика

США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.
Обновлено вчера в 20:04
Здоровье

Как волгоградцы могут понизить давление без лекарств

Повышенное давление увеличивает риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:17
Гаджеты

Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29 долларов

Обновлено в 07:49
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика

Трамп назвал условие отмены пошлин на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем США могут отменить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Обновлено в 11:52
ещё по теме
Нелли Корниенко
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное