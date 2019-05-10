Кино
Умерла народная артистка России Нелли КорниенкоРИА Новости 11:21
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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