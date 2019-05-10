Кино

Умерла народная артистка России Нелли КорниенкоРИА Новости 11:21

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Определены место и дата панихиды по Нелли Корниенко

Телеканал 360°17:46

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

RT на русском13:12

Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

РБК13:06

С Нелли Корниенко простятся 13-го в Малом театре

Вести.Ru13:54

Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

ТАСС11:48

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

РИА Новости11:21

Ушла из жизни актриса Нелли Корниенко

Театрал07:04
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Нелли Корниенко
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка РСФСР.
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