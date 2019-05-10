Кино

Умерла народная артистка России Нелли КорниенкоРИА Новости 11:21

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Определены место и дата панихиды по Нелли Корниенко

Телеканал 360°17:46

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

RT на русском13:12

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

РИА Новости11:21

С Нелли Корниенко простятся 13-го в Малом театре

Вести.Ru13:54

Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

ТАСС11:48

Умерла актриса Малого театра Нелли Корниенко

РБК13:06

Ушла из жизни актриса Нелли Корниенко

Театрал07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Футбол

«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

В пятницу, 10 мая, состоялся матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 06:33
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Здоровье

14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят

Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Хоккей

Александр Елесин стал игроком «Калгари»

Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Доренко похоронят на Троекуровском кладбище

Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым

Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
Обновлено в 15:33
Политика

Архиепископом Америки может стать помогавший ПЦУ митрополит

Митрополит Галльский Эммануил является наиболее вероятным кандидатом на пост архиепископа Америки, выборы которого состоятся в июне.
Обновлено в 16:45
Общество

Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк

Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Хоккей

Словакия победила США на ЧМ по хоккею, Чехия победила Швецию

Обновлено в 16:53
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Футбол

Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты

Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Брухунова разбежались

Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Беременная Катя Колисниченко вышла замуж

Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено в 13:00
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Футбол

Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»

Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед.
Обновлено в 11:41
Здоровье

Соль, жир и неправильный белок. Чем вредны магазинные котлеты?

Полноценность белка, из которого изготовлены эти котлеты, — тоже под большим вопросом.
Обновлено в 17:10
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
ещё по теме
Нелли Корниенко
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное