Кино
Умерла народная артистка России Нелли КорниенкоРИА Новости 11:21
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Футбол
«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
В пятницу, 10 мая, состоялся матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 06:33
Происшествия
Пожар на автозаправке в Чечне локализован
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Здоровье
14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят
Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено в 05:29
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Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Александр Елесин стал игроком «Калгари»
Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
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Происшествия
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Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
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Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым
Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
Обновлено в 15:33
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Архиепископом Америки может стать помогавший ПЦУ митрополит
Митрополит Галльский Эммануил является наиболее вероятным кандидатом на пост архиепископа Америки, выборы которого состоятся в июне.
Обновлено в 16:45
Общество
Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк
Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Хоккей
Словакия победила США на ЧМ по хоккею, Чехия победила Швецию
Обновлено в 16:53
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Футбол
Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты
Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко вышла замуж
Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено в 13:00
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
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Футбол
Семшов считает, что у «Арсенала» многое не получалось в матче с «Анжи»
Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Соль, жир и неправильный белок. Чем вредны магазинные котлеты?
Полноценность белка, из которого изготовлены эти котлеты, — тоже под большим вопросом.
Обновлено в 17:10
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45