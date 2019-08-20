Кино
Умерла народная артистка России Александра НазароваREGNUM 14:40
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Ермоловой.
Читать в источнике
Оценить176
с чего всё началось
«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства»,— говорится в сообщении Московского драматического театра имени Ермоловой.Коммерсантъ14:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Политика
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки
Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Футбол
«Сассуоло» пополнился защитником сборной Турции
Защитник венского "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба Серии А. 20-летний латераль обошелся "черно-зеленым" в 5 млн евро.
Обновлено в 15:08
Общество
В Рособрнадзоре назвали изменения в ЕГЭ 2020 года
В Единый государственный экзамен в будущем году внесут некоторые изменения, однако, они затронут не все предметы и будут незначительными, рассказали в Рособрнадзоре.
Обновлено в 07:20
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Политика
Кличко решил баллотироваться в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на пост градоначальника. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 13:28
Футбол
«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани
Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон.
Обновлено в 16:03
Политика
Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения
В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 11:59
Экономика
Трамп допускает снижение налогов в США
Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику.
Обновлено в 16:39
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Футбол
Бывший клуб Сутормина сравнил выплаты за него с палочкой картофеля-фри
Астраханцам досталось 0,988% от этой суммы - 494 рубля. Клуб опубликовал в твиттере фотографию котенка, который ест палочку картофеля-фри.
Обновлено в 15:28
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили передачу данных
Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на ОДВЗЯИ о том, что четыре станции – в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово – перестали передавать данные через некоторое время после ЧП на полигоне под Северодвинском.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Юный британец умер через четыре дня после выписки из больницы
В графстве Эссекс (Соединенное Королевство) местный девятилетний мальчик Остин О’Дауд умер спустя четыре дня после выписки из больницы.
Обновлено в 14:44
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его
Обновлено в 09:07
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика
Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа
Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03