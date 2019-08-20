с чего всё началось

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Ермоловой.

Политика Президент Италии принял отставку премьера Конте Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.

Авто Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Футбол «Сассуоло» пополнился защитником сборной Турции Защитник венского "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба Серии А. 20-летний латераль обошелся "черно-зеленым" в 5 млн евро.

Общество В Рособрнадзоре назвали изменения в ЕГЭ 2020 года В Единый государственный экзамен в будущем году внесут некоторые изменения, однако, они затронут не все предметы и будут незначительными, рассказали в Рособрнадзоре.

Политика Кличко решил баллотироваться в мэры Киева Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на пост градоначальника. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Футбол «Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон.

Политика Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.

Экономика Трамп допускает снижение налогов в США Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.

Футбол Бывший клуб Сутормина сравнил выплаты за него с палочкой картофеля-фри Астраханцам досталось 0,988% от этой суммы - 494 рубля. Клуб опубликовал в твиттере фотографию котенка, который ест палочку картофеля-фри.

Здоровье В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США "Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.

Политика Две станции мониторинга радиации возобновили передачу данных Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на ОДВЗЯИ о том, что четыре станции – в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово – перестали передавать данные через некоторое время после ЧП на полигоне под Северодвинском.

Происшествия Юный британец умер через четыре дня после выписки из больницы В графстве Эссекс (Соединенное Королевство) местный девятилетний мальчик Остин О’Дауд умер спустя четыре дня после выписки из больницы.

Происшествия Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.