Умерла историк Наталия БасовскаяВести.Ru 05:11

Ушла из жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Об этом "Эху Москвы" сообщила декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова. Информацию о смерти Наталии Басовской "Эху Москвы" подтвердила и её дочь Евгения.

с чего всё началось

Профессор Российского государственного гуманитарного университета, советский и российский историк Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Общество Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.

Происшествия В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС "В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Общество Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.

Шоу-бизнес Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.

Политика Партия Порошенко сменит название 21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.

Происшествия Житель Башкирии убил дочь и расчленил ее труп В Уфе 72-летний рецидивист убил дочь, а затем расчленил и спрятал ее тело. Было возбуждено уголовное дело.

Хоккей Ковальчук не уверен, что сможет сыграть на ЧМ-2023 по хоккею Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил возможность сыграть на домашнем чемпионате мира, который пройдет в 2023 году в Петербурге.

Происшествия В Шереметьево прокомментировали информацию об инциденте с тросом SSJ Московский аэропорт Шереметьево получил уведомление об инциденте с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и будет устанавливать причины произошедшего в случае его подтверждения, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.

Происшествия В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Происшествия В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.

Шоу-бизнес Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.

Наука Эксперименты доказали, что точечное стирание памяти возможно Используя методы оптогенетики, авторы работы определили, какие именно клетки гиппокампа активируются у самцов мышей при формировании памяти о положительном, нейтральном и отрицательном опыте.

Энергетика ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Происшествия На эко-митинге в Саратове рассказали об отравленных землях САЗа Как сообщили корреспонденту ИА «Свободные новости» организатор акции Иван Урядов и ведущий митинга Александр Мигурский, они не состоят в какой-либо организации, но поддерживают децентрализованное международное движение, начавшееся год назад с акции шведской школьницы Греты Тунберг, которая постаралась привлечь внимание к проблемам экологии.

Космос Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.

Общество Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма Согласование нового участка для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Энергетика Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.