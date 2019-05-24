Умерла историк Наталия БасовскаяВести.Ru 05:11

Ушла из жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Об этом "Эху Москвы" сообщила декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова. Информацию о смерти Наталии Басовской "Эху Москвы" подтвердила и её дочь Евгения.

с чего всё началось

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