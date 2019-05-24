Общество

Умерла историк Наталия БасовскаяВести.Ru 05:11

Профессор Российского государственного гуманитарного университета, советский и российский историк Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов.
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Умерла Наталия Басовская

Ушла из жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Об этом "Эху Москвы" сообщила декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова. Информацию о смерти Наталии Басовской "Эху Москвы" подтвердила и её дочь Евгения.
Эхо Москвы03:08

Подробнее о событии

Прощание с профессором РГГУ Наталией Басовской пройдет 27 мая

ТАСС10:10

Умерла историк Наталия Басовская

РИА Новости06:00

Скончалась историк Наталья Басовская

Московский Комсомолец03:27

Умерла историк Наталия Басовская

РБК04:08

В Москве умерла Наталия Басовская

Газета.Ru07:27

Не стало известного историка Наталии Басовской

Эхо Москвы08:03

В Москве умерла историк Наталия Басовская

Говорит Москва04:26
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили, что с начала года уничтожили десять беспилотников ВСУ

Управление народной милиции ДНР заявило, что с начала 2019 года в небе над линией соприкосновения в Донбассе были уничтожены 10 беспилотников украинских силовиков.
Обновлено в 10:09
Общество

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Культура

«Яндекс» стал владельцем прав на сериал «Слуга народа» с Зеленским

«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа» с Зеленским у международного дистрибьютора Eccho rights.
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Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Технологии

Операторы «большой четверки» увеличили количество станций LTE на 11%

С начала года количество базовых станций LTE оператора увеличилось на 17%, составляя 60 787 РЭС на данный момент.
Обновлено вчера в 22:21
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Общество

В школах Воркуты из-за метели отменили занятия

Обновлено в 05:47
Футбол

Рамос задумался об уходе из «Реала»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Политика

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Политика

В Кремле увидели в торговых войнах угрозу для рунета

Об опасности свидетельствуют недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны, полагают в Кремле.
Обновлено в 09:28
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Наука

Ученые из России создали светящийся белок с уникальными свойствами

Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Антон Гусев показал документы, подтверждающие выплату алиментов

Обновлено в 09:10
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Здоровье

Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного пациента

Обновлено в 07:23
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Политика

В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке

Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке поступило в украинский парламент, сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк.
Обновлено в 08:45
Политика

Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 09:35
Политика

НАТО требует от России покинуть Крым

Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.
Обновлено 22 мая в 11:03
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Футбол

Алексей Дюмин лично поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил футболистов тульского «Арсенала» с выходом в Лигу Европы.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу

Обновлено в 08:54
Общество

НТВ подготовило расследование о Навальном

Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Футбол

Кокорин попросит «Зенит» передать ему в СИЗО беговую дорожку

Обновлено в 09:17
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Басовская Наталия Ивановна
Историк
Советский и российский историк-медиевист, специалист по истории средних веков Западной Европы. Доктор исторических наук, профессор.
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