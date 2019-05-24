Общество
Умерла историк Наталия БасовскаяВести.Ru 05:11
Профессор Российского государственного гуманитарного университета, советский и российский историк Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов.
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с чего всё началось
Ушла из жизни советский и российский историк Наталия Басовская. Об этом "Эху Москвы" сообщила декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова. Информацию о смерти Наталии Басовской "Эху Москвы" подтвердила и её дочь Евгения.Эхо Москвы03:08
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР заявили, что с начала года уничтожили десять беспилотников ВСУ
Управление народной милиции ДНР заявило, что с начала 2019 года в небе над линией соприкосновения в Донбассе были уничтожены 10 беспилотников украинских силовиков.
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Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
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«Яндекс» стал владельцем прав на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа» с Зеленским у международного дистрибьютора Eccho rights.
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Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
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Технологии
Операторы «большой четверки» увеличили количество станций LTE на 11%
С начала года количество базовых станций LTE оператора увеличилось на 17%, составляя 60 787 РЭС на данный момент.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
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Общество
В школах Воркуты из-за метели отменили занятия
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Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
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В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
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В Кремле увидели в торговых войнах угрозу для рунета
Об опасности свидетельствуют недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны, полагают в Кремле.
Обновлено в 09:28
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Наука
Ученые из России создали светящийся белок с уникальными свойствами
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Политика
В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке
Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке поступило в украинский парламент, сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк.
Обновлено в 08:45
Политика
Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:40
Политика
НАТО требует от России покинуть Крым
Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.
Обновлено 22 мая в 11:03
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Футбол
Алексей Дюмин лично поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил футболистов тульского «Арсенала» с выходом в Лигу Европы.
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Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Футбол
Кокорин попросит «Зенит» передать ему в СИЗО беговую дорожку
Обновлено в 09:17