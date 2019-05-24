Общество
Умерла историк Наталия БасовскаяBFM.ru 03:29
В Москве на 79-м году жизни скончалась советский и российский историк, доктор исторических наук Наталия Басовская, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на декана факультета журналистики РГГУ Наталию Макарову.
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Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.
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В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
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Космос
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Занятия во всех школах Воркуты отменены из-за метели
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Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
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Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
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Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено вчера в 08:37
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
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Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
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Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах
Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Экономика
Коломойский намерен вновь стать совладельцем «ПриватБанка»
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Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
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Девушки Российской Федерации отдают в среднем от 4 до 5 тысяч рублей за покупку выпускного платья, как сообщил сервис объявлений Юла.
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Диетолог назвал шаурму полезным перекусом
Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.
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