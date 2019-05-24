Общество

Умерла историк Наталия БасовскаяBFM.ru 03:29

В Москве на 79-м году жизни скончалась советский и российский историк, доктор исторических наук Наталия Басовская, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на декана факультета журналистики РГГУ Наталию Макарову.
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Умерла Наталия Басовская

Газета.Ru04:40

Историк Наталья Басовская скончалась на 79-ом году жизни

Эхо Москвы04:00

Умерла профессор РГГУ Наталия Басовская

ТАСС03:54

Умерла Наталия Басовская, советский и российский историк

Комсомольская правда03:52

Скончалась историк Наталья Басовская

Московский Комсомолец03:27

Умерла историк Наталия Басовская

РБК04:08

В Москве умерла историк Наталия Басовская

Говорит Москва04:26
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Басовская Наталия Ивановна
Историк
Советский и российский историк-медиевист, специалист по истории средних веков Западной Европы. Доктор исторических наук, профессор.
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