Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»НТВ 02:34
Советская певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», умерла на 92-м году жизни. О смерти певицы СМИ сообщила ее подруга — Анна Китина.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".Российская газетавчера в 23:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Космос
Солнечная активность за последние сутки резко возросла
"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
Обновлено 21 марта в 09:44
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Футбол
«Краснодар» поздравил Кононова с днем рождения
"Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.
Обновлено в 05:54
Политика
Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт
Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Политика
Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты частью Израиля
США давно пора признать, что Голанские высоты принадлежат Израилю, сообщил президент США Дональд Трамп.
Обновлено 21 марта в 23:59
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Авто
Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Происшествия
МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта
В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента
Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Политика
Абэ намерен поднять проблему женского образования на саммите G20
На открытии Всемирной женской ассамблеи в Токио Абэ заявил, что Япония планирует содействовать развитию образования среди женщин в развивающихся странах.
Обновлено в 03:44
Кино
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
В интернет слили первую серию нового сезона "Игры Престолов". Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Футбол
На матч «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей
Обновлено в 10:05
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Общество
Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии
Обновлено в 09:30
Музыка
Мединский предрек победу Лазарева на Евровидении
Министр культуры Владимир Мединский уверен в победе Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено в 09:52
Происшествия
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:45
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Министр юстиции Болгарии ушла в отставку на фоне коррупционного скандала
Министр уверяла, что ее совесть чиста и что сама попросила провести расследование обстоятельств, при которых была приобретена ее квартира.
Обновлено в 10:31
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину
Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:09