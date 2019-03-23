Музыка

Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»НТВ 02:34

Советская певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», умерла на 92-м году жизни. О смерти певицы СМИ сообщила ее подруга — Анна Китина.
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Умерла первая исполнительница «усталых игрушек»

Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Визитной карточкой артистки навсегда остались шлягеры "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".
Российская газетавчера в 23:28

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Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

RT на русском02:04

Умерла певица Валентина Дворянинова

РБК02:10

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова

ТАСС01:41

Названо место прощания со спевшей песню из "Спокойной ночи, малыши!" Валентиной Дворяниновой

РЕН ТВ01:56

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Life.ru00:17

Умерла первая исполнительница «усталых игрушек»

Российская газетавчера в 23:28

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

РИА Новости01:44
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Космос

Солнечная активность за последние сутки резко возросла

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
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"Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.
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Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт

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Политика

Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты частью Израиля

США давно пора признать, что Голанские высоты принадлежат Израилю, сообщил президент США Дональд Трамп.
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Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Авто

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
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Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Происшествия

МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта

В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента

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Происшествия

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Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
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Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
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Футбол

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Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
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Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть

В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
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Абэ намерен поднять проблему женского образования на саммите G20

На открытии Всемирной женской ассамблеи в Токио Абэ заявил, что Япония планирует содействовать развитию образования среди женщин в развивающихся странах.
Обновлено в 03:44
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В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»

В интернет слили первую серию нового сезона "Игры Престолов". Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.
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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
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В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
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Обновлено в 10:05
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Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом

Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
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Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

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Министр культуры Владимир Мединский уверен в победе Сергея Лазарева на Евровидении.
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При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
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Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
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В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
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Министр юстиции Болгарии ушла в отставку на фоне коррупционного скандала

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Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину

Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
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Валентина Дворянинова
Исполнительница
Советская эстрадная певица.
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