Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла ВерберРБК 10:18
Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с 2002 года управляет ЦУМ в Москве. Она также работала фэшн-директором универмага. В интервью Forbes в июне 2015 года Вербер рассказала, что болела раком и боролась с болезнью на протяжении пяти лет.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам в Сибири
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста
Обновлено в 05:01
Футбол
Головин не стал бы менять «Монако» на «Реал» или «Барселону»
Обновлено в 05:40
Политика
В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Школьное питание в Челябинской области существенно изменится
Медики разрабатывают стандарт, каким должно быть это молоко, насыщенное минералами и витаминами, особенно с учетом того, что Челябинская область - йододефицитный регион.
Обновлено в 05:00
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Футбол
Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Экономика
Власти и бизнес оценили итоги пятилетнего продэмбарго
Минсельхоз в июне признал, что Россия не выполнила пороговые значения показателей продовольственной безопасности по молоку и молочным продуктам в 2018 году: производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 1,5% и составило 30,6 млн тонн, однако оказалось на 2,1% ниже планового значения.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Путешествия
Эксперт оценил риски туризма в Чернобыле
Выступая во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Шандала подчеркнула, что туристам в Чернобыле необходимо строго придерживаться правил нахождения в зоне отчуждения и ходить в пределах отведенного времени и только по специально установленным маршрутам, проложенным в радиационно безопасных местах, поскольку там есть локальные участки радиоактивного загрязнения.
Обновлено в 09:00