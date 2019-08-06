Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла ВерберРБК 10:18

Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с 2002 года управляет ЦУМ в Москве. Она также работала фэшн-директором универмага. В интервью Forbes в июне 2015 года Вербер рассказала, что болела раком и боролась с болезнью на протяжении пяти лет.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Известия10:26

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

РИА Новости10:21

Умерла Алла Вербер

Lenta.ru09:48

Васильев об Алле Вербер: мир моды будет носить траур

Говорит Москва10:14

Стала известна причина смерти Аллы Вербер

Super.ru09:55

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

ТК Звезда09:51

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

РБК10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Обновлено в 07:49
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Технологии

«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами

«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам в Сибири

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста

Обновлено в 05:01
Футбол

Головин не стал бы менять «Монако» на «Реал» или «Барселону»

Обновлено в 05:40
Политика

В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе

Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Школьное питание в Челябинской области существенно изменится

Медики разрабатывают стандарт, каким должно быть это молоко, насыщенное минералами и витаминами, особенно с учетом того, что Челябинская область - йододефицитный регион.
Обновлено в 05:00
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи

Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Обновлено в 09:16
Футбол

Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Экономика

Власти и бизнес оценили итоги пятилетнего продэмбарго

Минсельхоз в июне признал, что Россия не выполнила пороговые значения показателей продовольственной безопасности по молоку и молочным продуктам в 2018 году: производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 1,5% и составило 30,6 млн тонн, однако оказалось на 2,1% ниже планового значения.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга

Обновлено в 09:55
Экономика

МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол

«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском

Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Экономика

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Транспорт

В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

Обновлено в 05:53
Общество

В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале

Обновлено вчера в 23:20
Путешествия

Эксперт оценил риски туризма в Чернобыле

Выступая во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Шандала подчеркнула, что туристам в Чернобыле необходимо строго придерживаться правил нахождения в зоне отчуждения и ходить в пределах отведенного времени и только по специально установленным маршрутам, проложенным в радиационно безопасных местах, поскольку там есть локальные участки радиоактивного загрязнения.
Обновлено в 09:00
ещё по теме
Бернар Вербер
Французский писатель
Современный французский писатель, философ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное