Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла ВерберBFM.ru 10:03
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни. По информации издания Super, она скончалась во время отпуска в Италии, в Форте-дей-Марми. Смерть Вербер подтвердил ее друг, журналист Олег Шаран.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
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В МИД Китая заверили, что примут ответные сдерживающие меры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
За несколько дней до 20-летия с начала военных действий корреспонденты «Ленты.ру» Борис Войцеховский и Екатерина Дериглазова отправились в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, первыми столкнувшиеся с нападением боевиков, чтобы встретить очевидцев тех событий — женщин, детей, ополченцев и жителей пострадавших от террористов сел.
Обновлено в 17:05
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Армейские международные игры приковывают внимание
Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».
Обновлено в 19:30
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
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Молодёжный состав "Зенита" в товарищеском матче обыграл "Барселону" U19 со счётом 1:0.
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Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
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Происшествия
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В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Культура
200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского
В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество отметят 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал применить дисциплинарные меры в отношении чиновников, которые просрочили сроки подготовки нормативных актов по нацпроектам.
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В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
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Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
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Мужчина и мальчик утонули в Сочи во время шторма
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Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
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