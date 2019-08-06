Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла ВерберИзвестия 10:26

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили «Известиям» два источника, близких к ее семье. По их информации, Вербер два дня назад доставили в больницу курорта Форте-дей-Марми в Италии.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Известия10:26

Стала известна причина смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер

РБК14:45

Названа причина смерти Аллы Вербер

РИА Новости13:12

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Ведомости10:43

Женщина, придумавшая русский люкс: какой след оставит в высокой моде Алла Вербер

Forbes13:55

Стала известна причина смерти Аллы Вербер

Lenta.ru10:41

Стала известна причина смерти Аллы Вербер

Super.ru09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве

Обновлено в 14:54
Экономика

Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%

Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
Обновлено в 11:33
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Теннис

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Авто

Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»

Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Обновлено в 13:59
Здоровье

В Поволжье хуже всех регионов обеспечена врачами Татария

Лидерами в Поволжье по обеспеченности врачами являются Удмуртия с показателем 41,4 на 10 тыс. человек, Чувашия — 43,2 и абсолютный лидер — Мордовия, где показатель составил 46,1 на 10 тыс. населения.
Обновлено в 08:19
Политика

Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Политика

Дональд Трамп попал под расстрел

Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.
Обновлено в 14:46
Здоровье

Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье

В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Футбол

КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом

Обновлено в 09:28
Происшествия

Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетели

Обновлено в 14:26
Экономика

Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФ

Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
Обновлено в 05:21
Спорт

Горбенко и Лихолетов проиграли в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу

Обновлено в 10:16
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Кино

Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом

Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.
Обновлено в 05:49
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Футбол

Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью

Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2. "Аякс" вышел вперед на десятой минуте после штрафного в исполнении Хакима Зиеша.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Происшествия

Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах

ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.
Обновлено в 08:42
Политика

Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране

Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.
Обновлено в 13:47
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Футбол

«Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных составов

На стадионе «Смена» «Газпром»-Академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Барселоны».
Обновлено в 14:29
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика

Мальчик из Тулуна подарил Путину тигренка

Обновлено в 15:05
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова

Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына

После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн»

Президент Ирана Хасан Роухани назвал потенциальную войну с его страной "матерью всех войн".
Обновлено в 14:11
ещё по теме
Главное