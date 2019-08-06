В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили «Известиям» два источника, близких к ее семье. По их информации, Вербер два дня назад доставили в больницу курорта Форте-дей-Марми в Италии.

Экономика Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2% Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Теннис Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Здоровье В Поволжье хуже всех регионов обеспечена врачами Татария Лидерами в Поволжье по обеспеченности врачами являются Удмуртия с показателем 41,4 на 10 тыс. человек, Чувашия — 43,2 и абсолютный лидер — Мордовия, где показатель составил 46,1 на 10 тыс. населения.

Политика Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Политика Дональд Трамп попал под расстрел Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.

Здоровье Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Экономика Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФ Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Кино Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Футбол Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2. "Аякс" вышел вперед на десятой минуте после штрафного в исполнении Хакима Зиеша.

Происшествия Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.

Политика Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Футбол «Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных составов На стадионе «Смена» «Газпром»-Академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Барселоны».

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.