Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла ВерберИзвестия 10:26
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили «Известиям» два источника, близких к ее семье. По их информации, Вербер два дня назад доставили в больницу курорта Форте-дей-Марми в Италии.
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