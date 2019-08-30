Футбол
News.ruУмерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
Девятилетняя дочь бывшего тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла от рака. Об этом 49-летий отец сообщил в Twitter. Энрике стал главным тренером сборной Испании в прошлом году, под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых окончились победой.
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Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.
— Лионель Месси, аргентинский футболистСпорт-Экспресс 00:18
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Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины
В новом правительстве объединили министерство экономики с министерством АПК, министерство ветеранов с министерством "временно оккупированных территорий", минспорта с минкультуры Депутаты Верховной Рады Украины утвердили новый состав Кабинета министров, предложенный избранным 29 августа премьер-министром Алексеем Гончаруком.
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Власти Китая не планируют запускать собственную цифровую валюту в ноябре 2019 года, о чем ранее сообщали СМИ.
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Как недавно подтвердил первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов, власти не рассматривают вариант продления действия этого режима, поскольку он часто применяется для уклонения от уплаты налогов.
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Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
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Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
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В управлении Народной милиции ДНР заявили, что трое военных погибли и еще пять получили ранения в результате обстрелов со стороны подразделений ВСУ.
Комсомольская правда вчера в 15:19
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
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Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
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Скончался актер Александр Числов
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Москва 24 вчера в 04:35
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Иркутянин убил отца и закопал на участке
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Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии
Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
REGNUM 04:22
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С 1 сентября жизнь россиян изменится
С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
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Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
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СК опубликовал ролик о протестах в Москве
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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
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Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
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Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
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На иранском космодроме взорвалась ракета
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Жириновский предложил запретить шаурму в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажи шаурмы в Москве.
Коммерсантъ 06:27
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
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