Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.

Девятилетняя дочь бывшего тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла от рака. Об этом 49-летий отец сообщил в Twitter. Энрике стал главным тренером сборной Испании в прошлом году, под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых окончились победой.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Футбол «Ростов» проведет со сборной Сирии товарищеский матч В донской столице пройдет товарищеский матч между футболистами «Ростова» и сборной Сирии, сообщает RT.

Политика Зеленский выругался матом на первом заседании новой Рады На Украине начал работу новый состав Верховной рады. Народные избранники не расходились до 2:00 ночи — настолько жаркими были дебаты.

Общество Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Происшествия СК опубликовал ролик о протестах в Москве Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.

Армия и оружие «Туполев» передал Минобороны РФ очередной бомбардировщик Ту-22М3 Самолет был передан в эксплуатацию дальней авиации ВКС РФ после капитального ремонта.

Общество «Яндекс» спрогнозировал рост пробок на дорогах с 1 сентября Москва оказалась в рейтинге на 11 месте – с сентября уровень пробок в городе увеличится на 0,8 балла.

Происшествия Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей.

Спорт Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.

Театры Пермский театр оперы и балета открыл сезон Управленческим дебютом На пресс-конференции, посвященной открытию нового театрального сезона, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов представил новую команду и управленческую структуру, сложившуюся после ухода Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя театра.

Кино Меган Маркл хочет вернуться в кино Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.

Единоборства Нурмагомедов обещает при встрече отправить Макгрегора в больницу Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что его история с Конором Макгрегором не окончена.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Политика Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.

Армия и оружие В США учредили космическое командование Приказ о создании национального командования космическими силами Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в декабре 2018 года.

Экономика Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Политика Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщают в пятницу о проблемах в его работе.

Авто Начисление транспортного налога изменится В Счетной палате отмечают, что бюджеты регионов недополучают средства с транспортного налога, поэтому порядок его начисления требуется изменить.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Армия и оружие Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.

Происшествия За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.

Гаджеты В розничной продаже появились разноцветные чехлы для iPhone 11 Новизна момент кроется в том, что фотографу удалось сделать реальные фотографии разноцветных чехлов для «яблочных» новинок в магазине розничной торговли.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.