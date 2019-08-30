Футбол
News.ruУмерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
Девятилетняя дочь бывшего тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла от рака. Об этом 49-летий отец сообщил в Twitter. Энрике стал главным тренером сборной Испании в прошлом году, под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых окончились победой.
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Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.
— Лионель Месси, аргентинский футболистСпорт-Экспресс 00:18
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