Футбол
Евро-футбол.руУмерла девятилетняя дочь Луиса Энрике
Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей 9-летней дочери.
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Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Российская газета вчера в 20:02
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб.
ТАСС 08:23
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
Верховная Рада назначила нового главу МИД Украины
После назначения на пост главы МИД Украины Пристайко подтвердил, что курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО останется без изменений и является той «домашней работой, которую необходимо выполнить».
Инфо24 13:49
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
Известия 09:51
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru 20:16
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
Известия вчера в 21:55
Наука
Археологи нашли доказательства появления людей в Северной Америке 16 тысяч лет назад
Исследователи представили археологические доказательства того, что люди появились в Северной Америке около 16 тысяч лет назад, сообщается в Science.
N+1 14:00
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Футбол
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Здоровье
Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США
Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США.
Российская газета 20:44
Происшествия
Четыре человека упали в шахту лифта в Кронштадте
Четыре человека упали в шахту лифта на стройке в Кронштадте, сообщают «Невские новости».
REGNUM 19:18
Космос
«Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.
РИА Новости 01:00
Космос
Названы обычные вещи, которые нельзя делать в космосе
Ведь многие вещи, которые на Земле являются обыденными, в космосе становятся неосуществимыми или же представляют опасность.
Planet Today 12:53
Политика
Владимир Путин обсудил с Меркель Украину
Авторадио 09:29
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
RT на русском 20:29
Футбол
Дидье Дешам: «В связи с травмой у Мбаппе появилось время, чтобы перезарядить батарейки»
Травма не может быть чем-то хорошим, но ему стоит воспользоваться этой паузой, чтобы перезарядить свои батарейки.
Спорт-Экспресс 20:28
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Здоровье
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал»
Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 05:08
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23