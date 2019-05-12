Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги ЛиптонТАСС 01:33
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление ее дочерей.
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Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
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