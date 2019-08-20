Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра НазароваРоссийская газета 14:45
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни. Некролог актрисы появился на сайте Московского драматического театра имени Ермоловой, где она служила.
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с чего всё началось
«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства»,— говорится в сообщении Московского драматического театра имени Ермоловой.Коммерсантъ14:53
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Обновлено в 09:09
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Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
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