Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»РЕН ТВ 00:58

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы. Отмечается, что причиной смерти Липтон стал рак.
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В США скончалась актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале «Твин Пикс»

Эхо Москвы03:30

В США умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

РИА Новости01:00

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

ТАСС01:33

Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон

РБК01:20

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

RT на русском01:16

Умерла звезда сериала «Твин Пикс»

Газета.Ru01:11

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Телеканал 360°02:26
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