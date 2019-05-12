Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»РЕН ТВ 00:58
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы. Отмечается, что причиной смерти Липтон стал рак.
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