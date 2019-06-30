Кино
Умерла актриса Евгения ДембскаяRT на русском 09:09
В Одессе умерла народная артистка Украины, почётный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги — Евгения Дембская. Она скончалась в возрасте 98 лет. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Горсовета Одессы.
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Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области
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Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
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Обновлено в 07:20
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Авто
Новый вертолет Путина будет похож на «Аурус»
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
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Происшествия
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Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
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Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
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Футбол
Денис Глушаков перешел в «Ахмат»
Футболист сборной России и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков 29 июня пополнил состав чеченского «Ахмата» Бело-зеленые подписали контракт с 32-летним полузащитником по схеме «1+1».
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
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Армия и оружие
Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
Согласно текущему бюджету, на 2020 год уже заложено €44,9 млрд, что на 1,7 млрд больше, чем в текущем году.
Обновлено в 05:35
Общество
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Мэр Томска выразил недоумение по поводу перевернутых мусорных баков Иван Кляйн не в курсе ситуации с перевернутыми мусорными контейнерами в городе.
Обновлено в 10:04
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
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Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине в мажоритарном округе в Виннице, соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
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Политика
Меркель рассказала о своём здоровье
Обновлено вчера в 14:55
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Кино
Шойгу: Минобороны откроет киностудию
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство готовится создать студию, где будут снимать отечественные фильмы на патриотические темы.
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Экономика
Сбербанк сообщил об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»
Сбербанк получил одобрение от ЦБ России и Управления по финансовому рынку Австрии на продажу Emirates NBD Bank своей турецкой «дочки» DenizBank, сообщили в пресс-службе банка.
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Супруга Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с артистом
Супруга певца Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с ним.
Обновлено в 09:12
Общество
Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
Обновлено в 09:39