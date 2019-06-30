Умерла актриса Евгения ДембскаяИзвестия 07:02

с чего всё началось

Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщается на официальном сайте города. Прощание состоится 1 июля с 11:00 в театре Одесского академического театра музыкальной комедии, где она сыграла более 200 ролей.

Политика Япония возобновила коммерческий лов китов Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.

Происшествия Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Экономика В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.

Происшествия Шуршев и Резник жалуются в ГИК на подставную очередь у ИКМО «Екатерингофский» Глава избирательного штаба Навального Александр Шуршев и депутат ЗакСа Максим Резник намерены обратиться в Горизбирком с жалобой на действия ИКМО "Екатерингофский", передает MR 7.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Футбол «Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».

Футбол Агент Бэйла опроверг информацию о переговорах с «Интером» Агент валлийского нападающего испанского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт назвал ложью информацию о переговорах игрока с итальянским "Интером".

Политика Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году Президент Франции Эммануэль Макрон в 2020 году прибудет в Россию и примет участие в праздновании Дня Победы.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала фото со свадьбы По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.

Политика Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Политика Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке.

Наука Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.

Шоу-бизнес Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми «С детьми», - кратко подписала снимок Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.

Армия и оружие В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.

Наука Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью» Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).

Происшествия Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.

Авто Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года 1 июля 2019 года вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию России автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.

Политика Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.