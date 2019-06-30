Кино
Умерла актриса Евгения ДембскаяИзвестия 07:02
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщается на официальном сайте города. Прощание состоится 1 июля с 11:00 в театре Одесского академического театра музыкальной комедии, где она сыграла более 200 ролей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Официальный сайт города Одессы сообщил о кончине 29 июня в возрасте 98 лет народной артистки Украины, почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Дембской.Московский Комсомолец06:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами
Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Шуршев и Резник жалуются в ГИК на подставную очередь у ИКМО «Екатерингофский»
Глава избирательного штаба Навального Александр Шуршев и депутат ЗакСа Максим Резник намерены обратиться в Горизбирком с жалобой на действия ИКМО "Екатерингофский", передает MR 7.
Обновлено в 04:56
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Футбол
Уткин: Де Вильена будет одним из лидеров «Краснодара»
Хавбек «Краснодара» Даниил Уткин прокомментировал победу над «Ростовом» (3:0) на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью
Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».
Обновлено в 06:09
Футбол
Агент Бэйла опроверг информацию о переговорах с «Интером»
Агент валлийского нападающего испанского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт назвал ложью информацию о переговорах игрока с итальянским "Интером".
Обновлено в 05:58
Политика
Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году
Президент Франции Эммануэль Макрон в 2020 году прибудет в Россию и примет участие в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Политика
Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой
Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:11
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 06:32
Наука
Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза
Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.
Обновлено 28 июня в 06:41
Шоу-бизнес
Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми
«С детьми», - кратко подписала снимок Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ
Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Обновлено в 06:17
Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи
Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Авто
Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года
1 июля 2019 года вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию России автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
Обновлено в 06:02
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37