В Малом театре рассказали, как умерла Элина БыстрицкаяРоссийская газета 04:22

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года. По словам Михайловой, Народная артистка СССР скончалась в реанимации после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

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