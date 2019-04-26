Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина БыстрицкаяРоссийская газета 04:22
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года. По словам Михайловой, Народная артистка СССР скончалась в реанимации после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.
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