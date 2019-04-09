Кино
Умерла актриса Элина БыстрицкаяРБК 03:51
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. В последнее время актриса тяжело болела, добавила она.
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Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено в 10:17
Происшествия
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Об этапировании лидера протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева из Нальчика во Владикавказ не сообщили ни защите, ни его родным, заявили адвокат Фатима Урусова и сын Барахоева Илез.
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Политика
Путин упростил процедуру получения гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено 24 апреля в 08:12
Общество
Список запрещенных для россиянок профессий сократят в шесть раз
Список запрещенных для женщин профессий сократят до 79 с 456 специальностей.
Обновлено в 09:22
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:07
Происшествия
Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности
Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Политика
В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти
В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 10:58
Футбол
Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Азаром
Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Экономика
Российские мегаполисы предложили объединить
Помимо уральской метрополии, Кудрин предложил создать сибирскую – Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк.
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Мотомарш «Дороги Победы – на Берлин» стартует в пятницу в Москве
Мотомарш «Дороги Победы – на Берлин 2019» стартует в пятницу из байк-центра на улице Нижние Мневники в Москве, колонна байкеров проедет по важным местам в истории Второй мировой войны на территории России, стран СНГ и Европы.
Обновлено вчера в 19:00
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Здоровье
В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации
В России утвержден новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:50
Политика
США назвали представляющую угрозу в сфере сбора разведданных страну
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало страну, которая представляет наибольшую угрозу в сфере сбора разведывательных данных.
Обновлено в 10:51
Политика
«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа
«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:08
Технологии
В метро Москвы протестируют оплату проезда по биометрическим данным
Московский метрополитен намерен в тестовом режиме запустить систему оплаты проезда с помощью биометрического распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:09
Игры
Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит
В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.
Обновлено в 10:13
Политика
Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс
Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика
В парламенте Польши потребовали от Германии $850 миллиардов репараций
Парламентарии добавил, что пока только $110 миллиардов получила Польша за время своего членства в Евросоюзе, в бюджет которого больше всех денег вносит Германия.
Обновлено в 10:29
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении
Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:18
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Экономика
Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в науке
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23