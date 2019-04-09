Кино

Умерла актриса Элина БыстрицкаяРБК 03:51

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. В последнее время актриса тяжело болела, добавила она.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Умерла Элина Быстрицкая

Коммерсантъ10:26

Донские казаки установят памятник Элине Быстрицкой в образе Аксиньи из «Тихого Дона»

ТАСС08:56

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

РИА Новости06:45

Подруга Быстрицкой рассказала о главном сожалении в жизни актрисы

Известия06:07

Умерла актриса Элина Быстрицкая

РБК03:51

Умерла Элина Быстрицкая

Интерфакс03:24

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

RT на русском06:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено в 10:17
Происшествия

Ахмед Барахоев этапирован в СИЗО во Владикавказе

Об этапировании лидера протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева из Нальчика во Владикавказ не сообщили ни защите, ни его родным, заявили адвокат Фатима Урусова и сын Барахоева Илез.
Обновлено в 09:05
Политика

Путин упростил процедуру получения гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено 24 апреля в 08:12
Общество

Список запрещенных для россиянок профессий сократят в шесть раз

Список запрещенных для женщин профессий сократят до 79 с 456 специальностей.
Обновлено в 09:22
Политика

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:07
Происшествия

Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности

Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Политика

В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти

В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 10:58
Футбол

Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Азаром

Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Экономика

Российские мегаполисы предложили объединить

Помимо уральской метрополии, Кудрин предложил создать сибирскую – Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк.
Обновлено вчера в 03:46
Общество

Мотомарш «Дороги Победы – на Берлин» стартует в пятницу в Москве

Мотомарш «Дороги Победы – на Берлин 2019» стартует в пятницу из байк-центра на улице Нижние Мневники в Москве, колонна байкеров проедет по важным местам в истории Второй мировой войны на территории России, стран СНГ и Европы.
Обновлено вчера в 19:00
Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Здоровье

В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации

В России утвержден новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:50
Политика

США назвали представляющую угрозу в сфере сбора разведданных страну

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало страну, которая представляет наибольшую угрозу в сфере сбора разведывательных данных.
Обновлено в 10:51
Политика

«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа

«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:08
Технологии

В метро Москвы протестируют оплату проезда по биометрическим данным

Московский метрополитен намерен в тестовом режиме запустить систему оплаты проезда с помощью биометрического распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:09
Игры

Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит

В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.
Обновлено в 10:13
Политика

Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс

Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:03
Политика

В парламенте Польши потребовали от Германии $850 миллиардов репараций

Парламентарии добавил, что пока только $110 миллиардов получила Польша за время своего членства в Евросоюзе, в бюджет которого больше всех денег вносит Германия.
Обновлено в 10:29
Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Автоспорт

Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении

Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:18
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Экономика

Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в науке

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
ещё по теме
Элина Быстрицкая
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица. Народная артистка СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное