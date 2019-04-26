Кино

Умерла актриса Элина БыстрицкаяИзвестия 03:38

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года. В последние годы актриса тяжело болела, передает ТАСС.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

РБК03:37

Биография Элины Быстрицкой

ТАСС03:29

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Коммерсантъ03:25

Умерла актриса Элина Быстрицкая

RT на русском03:23

Умерла Элина Быстрицкая

Газета.Ru03:21

Умерла Элина Быстрицкая

РИА Новости03:27

Элина Быстрицкая, игравшая Аксинью в «Тихом Доне», умерла на 92-м году жизни

РЕН ТВ03:24
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Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
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Элина Быстрицкая
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица. Народная артистка СССР.
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