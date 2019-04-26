Кино
Умерла актриса Элина БыстрицкаяИзвестия 03:38
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года. В последние годы актриса тяжело болела, передает ТАСС.
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Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Здоровье
742 малыша родились в 2018 году благодаря городской программе ЭКО
В прошлом году в Москве благодаря бесплатной процедуре по экстракорпоральному оплодотворению родились 742 ребенка, что почти в два раза больше, чем за 2017 год, сообщает портал мэра и правительства города.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Кино
80 лет со дня рождения Владислава Дворжецкого
Обновлено в 02:52
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Рубан покинул Украину, пишут СМИ
Глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, покинул территорию Украины, сообщает в пятницу агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей
Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе М4 «Дон» в Ростовской области
В пятницу, 26 апреля, около 5:50 на 847-м километре федеральной трассы М4 Дон в Ростовской области произошло смертельное ДТП.
Обновлено в 01:58
Политика
МИД пообещал США ответ на санкции против главы правительства Чечни
МИД выпустил заявление в связи с решением Вашингтона запретить главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву въезд в Соединенные Штаты.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Началова перед смертью не могла спать
Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Кино
Михаил Горбачев госпитализирован
Обновлено вчера в 14:48
Космос
Тайна Ультима Туле превратилась в головоломку для ученых
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Гражданам России могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт продуктов из ЕС, США, Канады и других стран Россия запретила в 2014 году в качестве контрсанкций.
Обновлено вчера в 00:14
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56