Кино

Умерла актриса Элина БыстрицкаяРБК 03:51

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. В последнее время актриса тяжело болела, добавила она.
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Прощание с Быстрицкой пройдет в Малом театре

Интерфакс04:54

Умерла Элина Быстрицкая

Коммерсантъ10:26

Донские казаки установят памятник Элине Быстрицкой в образе Аксиньи из «Тихого Дона»

ТАСС08:56

Стало известно место прощания с Быстрицкой

RT на русском11:41

В Малом театре назвали место и дату прощания с Элиной Быстрицкой

РБК04:10

Подруга Быстрицкой рассказала о главном сожалении в жизни актрисы

Известия06:07

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

РИА Новости06:45
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Спорт

Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения

Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
Обновлено в 04:12
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Спорт

Авербух не стал отрицать, что будет ставить программу для Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр—2002, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе лекции в МГПУ рассказал, будет ли он ставить программы для фигуристки Евгении Медведевой на новый сезон.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Происшествия

После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Игры

Sony рассекретила, когда выйдет консоль PlayStation 5

Затяжка с объявлением сроков выпуска PlayStation 5 позволила чуть увеличить продажи (на 100 тысяч штук за первый календарный квартал 2019 года), но в целом на 2019 финансовый год Sony рассчитывает на реализацию 16 млн приставок 4-го поколения.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Отец футболиста Салы умер через три месяца после гибели сына

Обновлено в 07:27
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Происшествия

На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

Обновлено в 11:16
Политика

Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Экономика

Украине придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд в случае банкротства Приватбанка

В интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу, Рожкова заявила, что если все же отменить национализацию и, как следствие, забрать вложенные государством деньги, то Приватбанк снова станет неплатежеспособным, банкротом.
Обновлено в 12:00
Кино

Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Авто

Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»

Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Футбол

Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 11:25
Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Политика

Небензя объяснил Совбезу ООН цель указа по паспортам для жителей ЛДНР

Решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса связано прежде всего с желанием помочь людям в сложной ситуации, заявил на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, отметив при этом, что Москва берет на себя значительные экономические обязательства.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась архивной фотографией с матерью

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети редкий кадр.
Обновлено в 07:33
Общество

Беглов рассказал, каким должен быть современный Петербург

В ходе мероприятия градоначальник ознакомился с представленными проектами и рассказал, каким должен быть современный город.
Обновлено в 11:32
Наука

В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов

Обновлено в 10:23
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Элина Быстрицкая
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица. Народная артистка СССР.
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