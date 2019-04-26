Кино
Умерла актриса Элина БыстрицкаяРБК 03:51
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. В последнее время актриса тяжело болела, добавила она.
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Спорт
Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения
Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
Обновлено в 04:12
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Спорт
Авербух не стал отрицать, что будет ставить программу для Медведевой
Серебряный призёр Олимпийских игр—2002, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе лекции в МГПУ рассказал, будет ли он ставить программы для фигуристки Евгении Медведевой на новый сезон.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Игры
Sony рассекретила, когда выйдет консоль PlayStation 5
Затяжка с объявлением сроков выпуска PlayStation 5 позволила чуть увеличить продажи (на 100 тысяч штук за первый календарный квартал 2019 года), но в целом на 2019 финансовый год Sony рассчитывает на реализацию 16 млн приставок 4-го поколения.
Обновлено в 12:32
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Происшествия
На Шри-Ланке произошли три новых взрыва
Обновлено в 11:16
Политика
Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Экономика
Украине придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд в случае банкротства Приватбанка
В интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу, Рожкова заявила, что если все же отменить национализацию и, как следствие, забрать вложенные государством деньги, то Приватбанк снова станет неплатежеспособным, банкротом.
Обновлено в 12:00
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Авто
Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»
Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Футбол
Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»
26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 11:25
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Политика
Небензя объяснил Совбезу ООН цель указа по паспортам для жителей ЛДНР
Решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса связано прежде всего с желанием помочь людям в сложной ситуации, заявил на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, отметив при этом, что Москва берет на себя значительные экономические обязательства.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась архивной фотографией с матерью
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети редкий кадр.
Обновлено в 07:33
Общество
Беглов рассказал, каким должен быть современный Петербург
В ходе мероприятия градоначальник ознакомился с представленными проектами и рассказал, каким должен быть современный город.
Обновлено в 11:32
Наука
В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов
Обновлено в 10:23