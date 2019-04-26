Кино

Умерла актриса Элина БыстрицкаяРБК 03:51

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. В последнее время актриса тяжело болела, добавила она.
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«Ее красота была дана природой и внутренней жизнью»

Известия08:15

Умерла Элина Быстрицкая

Интерфакс03:24

Умерла актриса Элина Быстрицкая

РБК03:51

Чем известна Элина Быстрицкая

Коммерсантъ05:47

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

РИА Новости06:45

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

RT на русском06:31

Донская казачка, леди высшего света: главные роли Элины Быстрицкой

ТАСС05:14
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Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Кино

В Google добавили перчатку бесконечности Таноса

Американская корпорация Google добавила в свою поисковую систему "пасхалку", связанную с премьерой комикс-блокбастера "Мстители: Финал" — в "Гугле" появилась Перчатка бесконечности, кликнув на которую можно уничтожить половину результатов поиска.
Обновлено в 07:39
Политика

Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Стало известно, где похоронят Элину Быстрицкую

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. Она долгое время тяжело болела.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Диетолог сообщила, что подгоревший шашлык может вызвать рак

Подгоревший шашлык негативно влияет на организм, так как обугленные кусочки содержат канцерогены — соединения, вызывающие рак.
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Здоровье

ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено вчера в 13:35
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Политика

Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев

Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Краснодарском крае в ДТП погибли двое полицейских

В результате происшествия погибли двое полицейских. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновлено в 07:47
Спорт

Трусова рассказала, какие советы ей дают Медведева и Загитова

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о том, какие советы получала от Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
Обновлено в 07:38
Культура

Житинкин назвал Быстрицкую не наигравшейся актрисой

Элина Быстрицкая была действительно великой актрисой и не успела «наиграться».
Обновлено в 05:00
Политика

Захарова ответила на возмущение Порошенко из-за указа о паспортах

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение действующего президента Украины Петра Порошенко из-за указа российского лидера об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:07
Энергетика

«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через Украину

«Нафтогаз Украины» и Еврокомиссия предложат «Газпрому» сохранить транзит на уровне 60 млрд кубометров в год на 10 лет.
Обновлено вчера в 14:24
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Музыка

Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами

Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика

Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией

Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Политика

Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов

Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
Обновлено в 06:16
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов

Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
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Элина Быстрицкая
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица. Народная артистка СССР.
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