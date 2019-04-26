Кино
Умерла актриса Элина БыстрицкаяРБК 03:51
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. В последнее время актриса тяжело болела, добавила она.
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