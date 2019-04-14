Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов БергманаКомсомольская правда вчера в 15:41
В воскресенье, 14 апреля, появилась информация о том, что умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах шведского режиссера театра и кино, сценариста Ингмара Бергмана. Как стало известно актриса скончалась в возрасте 83 лет.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Общество
Опрос: почти половина россиян не работают по профессии
Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Энергетика
Нефть начала дешеветь после роста на прошлой неделе
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В России умерла вдова Слободана Милошевича
В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
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Обновлено в 00:46
Происшествия
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
В Туве ищут пропавшего шестилетнего мальчика
Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Космос
Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео
В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено 13 апреля в 14:12
Здоровье
Названы разрешенные при зависимости от инсулина продукты
Эксперты назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду
Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Мусульмане и праворадикалы устроили беспорядки в Копенгагене
Акция праворадикалов в мусульманском квартале в Копенгагене привела к беспорядкам, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Один ребенок погиб во время пожара в Забайкалье
Четырехлетний мальчик погиб и двухлетняя девочка пострадала во время пожара в частном доме в селе Барахоево Красночикойского района Забайкальского края, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
Обновлено в 00:02
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы
«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»
В Италии вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини подписал указ о возвращении в удостоверения личности терминов - мать и отец.
Обновлено вчера в 19:24
Авто
Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Общество
В Свердловской области турецкая компания лишилась оборудования
В Свердловской области арестовано имущество компании «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», которая зарегистрирована в городе Анкара (Турция).
Обновлено в 01:33
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Подростка застрелили из проезжающего автомобиля в Мордовии
Предположительно, юношу застрелили из проезжавшей машины, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Самые доступные кроссоверы и внедорожники названы в России
Обновлено вчера в 15:29