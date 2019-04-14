Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов БергманаКомсомольская правда 15:41

В воскресенье, 14 апреля, появилась информация о том, что умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах шведского режиссера театра и кино, сценариста Ингмара Бергмана. Как стало известно актриса скончалась в возрасте 83 лет.
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Умерла актриса из фильмов Бергмана Биби Андерссон

РИА Новости15:44

Скончалась звезда фильмов Ингмара Бергмана Биби Андерсон

Московский Комсомолец13:38

Умерла актриса Биби Андерссон

RT на русском14:00

Умерла шведская актриса из фильмов Бергмана Биби Андерссон

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Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

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Умерла шведская актриса Биби Андерссон

Коммерсантъ13:25

Умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах Бергмана

ТАСС13:12
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
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Ингмар Бергман
Шведский режиссёр
Шведский режиссёр театра и кино, сценарист, писатель. Признан одним из величайших кинорежиссёров авторского кино. Среди наиболее известных фильмов Бергмана - «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Персона», «Шёпоты и крики», «Фанни и Александр».
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