Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов БергманаКомсомольская правда 15:41

В воскресенье, 14 апреля, появилась информация о том, что умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах шведского режиссера театра и кино, сценариста Ингмара Бергмана. Как стало известно актриса скончалась в возрасте 83 лет.

Общество В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.

Политика Бабченко пожаловался на нехватку денег Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.

Политика Суданский военный совет отправил на пенсию своего бывшего лидера Именно Авад ибн Ауф заявил 11 апреля об отстранении президента Омара аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет, и поначалу возглавил переходный военный совет.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Футбол «Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» в матче чемпионата Франции Встреча, прошедшая на поле "Лилля", завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Николя Пепе (52-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (72) и Жозе Фонте (84), еще один мяч в воротах парижан побывал в результате автогола Тома Мёнье (7). В составе "ПСЖ" отличился Хуан Бернат (11), на 36-й минуте удаленный с поля.

Происшествия В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.

Политика Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.

Финансы Власти поддержат застройщиков при переходе на эскроу-счета Российские власти планируют финансово поддержать застройщиков при переходе на систему эскроу-счетов.

Происшествия Милонова избили в Санкт-Петербурге Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Политика Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия (СДП) с 18,9% голосов, передает РИА "Новости" со ссылкой на минюст страны.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Армия и оружие Самолет армии Хафтара сбит в Ливии «Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.

Здоровье Эксперты назвали места на кухне, где кишат микробы Специалисты Роспотребнадзора сообщили о заболеваниях, которые могут поразить человека, если не соблюдать правила приготовления еды, а также о микроорганизмах, живущих на кухне.

Политика Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий с ним Замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, еще в феврале написал заявление об отставке по собственному желанию.

Общество Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.

Энергетика Сирийские власти приняли ряд мер для борьбы с бензиновым кризисом Правительство Сирии в воскресенье объявило о ряде новых мер для борьбы с бензиновым кризисом, в результате которого очереди к АЗС в среднем составляют 150-200 автомобилей, в том числе вдвое урезана квота на бензин для авто государственных учреждений.

Политика Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Армия и оружие Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.