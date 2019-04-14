Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби АндерссонLenta.ru 14:58
Шведская актриса Биби Андерссон, снявшаяся в фильмах Ингмара Бергмана, умерла на 84 году жизни. Об этом сообщает местное издание Expressen. Андерссон последние десять лет страдала от осложнений после инсульта.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
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Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Футбол
Кононов: «Спартак» недоработал с заменами в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:59
Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России
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Автоспорт
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Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
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Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
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Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
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Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
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Авто
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Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Политика
Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии
На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия (СДП) с 18,9% голосов, передает РИА "Новости" со ссылкой на минюст страны.
Обновлено в 14:10
Технологии
Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Футбол
Черчесов заявил, что руководство «Спартака» к нему не обращалось после отставки Карреры
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что руководство московского "Спартака" не обращалось к нему с предложением возглавить команду после отставки Массимо Карреры.
Обновлено в 14:51
Происшествия
На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие
Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
Обновлено в 13:50
Политика
Киев пытается сорвать визит немецкой делегации в Крым
Как сообщил Гемпель, Киев отправил ноту протеста в адрес членов делегации, которые должны были принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
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Футбол
Динамо — Краснодар 1:1
На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Культура
Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича
Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
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Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод
Как известно, Джоли и Питт были вместе с 2005 года, но поженились во Франции в 2014.
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Оплата за молчание: Манжосов займет место Зеленского в «Квартал 95» после выборов - СМИ
Обновлено в 10:36
Происшествия
В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
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«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
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На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 09:08