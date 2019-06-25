Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50

Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.

Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Технологии На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов «Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.

Общество В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

Политика ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила Россию принять участие в июньской сессии. Об этом 25 июня сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Петросян высмеял отравление Бари Алибасова Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками "Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.

Экономика Китай временно приостановит импорт свинины из Канады Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.

Хоккей Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Экономика Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.

Политика МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕ Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

Политика Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Авто Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Кино Бенедикт Камбербэтч объявляет «Войну токов» Майклу Шеннону Фильм основан на реальных исторических событиях и расскажет о противостоянии Томаса Эдисона (его играет Бенедикт Камбербэтч) и Джорджа Вестингауза (Майкл Шеннон) в борьбе за использование постоянного и переменного токов.

Происшествия Мостостроитель не поедет в колонию По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.

Хоккей Тарасенко перенес операцию на колене Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенес артроскопию левого коленного сустава, сообщает официальный сайт НХЛ Отметим, хоккеист будет обследован повторно через 4 недели.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Армия и оружие Армия Хафтара перебросила спецназ для штурма Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара перебросила дополнительные силы в окрестности Триполи для подготовки в решающему штурму столицы Ливии, сообщает портал «Машхад» со ссылкой на заявление ЛНА.

Здоровье Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Политика Кремль официально отказался освобождать украинских моряков В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.

Происшествия Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Финансы Цена на золото побила многолетний рекорд Стоимость золота на бирже в Лондоне в понедельник, 24 июня, установила максимум за шесть лет.