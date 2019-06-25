Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50

Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
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Михаил Ефремов
Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.
— Михаил Ефремов, актёрТелеканал 360° 10:37

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Ефремов раскрыл причину смерти матери

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Михаил Ефремов назвал причину смерти Аллы Покровской

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«Константа искренности и правды». Воспоминания об Алле Покровской

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«Изумительный человек, грандиозного таланта учитель». Какой запомнят народную артистку Аллу Покровскую

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Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской

РИА Новости09:07

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери

РЕН ТВ07:25
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:51, Вашингтон
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Технологии

На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете

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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Политика

США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов

«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
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Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
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ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии

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Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено в 17:43
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Экономика

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
Обновлено в 21:16
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
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Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Экономика

Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
Обновлено в 05:34
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Обновлено в 18:59
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Обновлено в 10:36
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

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Обновлено в 09:07
Политика

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Кино

Бенедикт Камбербэтч объявляет «Войну токов» Майклу Шеннону

Фильм основан на реальных исторических событиях и расскажет о противостоянии Томаса Эдисона (его играет Бенедикт Камбербэтч) и Джорджа Вестингауза (Майкл Шеннон) в борьбе за использование постоянного и переменного токов.
Обновлено в 20:47
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
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Хоккей

Тарасенко перенес операцию на колене

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенес артроскопию левого коленного сустава, сообщает официальный сайт НХЛ Отметим, хоккеист будет обследован повторно через 4 недели.
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Армия и оружие

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Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
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Цена на золото побила многолетний рекорд

Стоимость золота на бирже в Лондоне в понедельник, 24 июня, установила максимум за шесть лет.
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Политика

Депутаты городской думы Южно-Сахалинска всем сказали «за»

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Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму

В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков».
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Алла Покровская
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка РСФСР. Педагог Школы-студии МХАТ, профессор.
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