Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50

Актриса театра и кино Алла Борисовна Покровская скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщил сын народной артистки РСФСР, актер Михаил Ефремов.

с чего всё началось

Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.

Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.

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