Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50

Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
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Михаил Ефремов назвал причину смерти матери

Алла Покровская умерла в возрасте 81 года. На счету народной артистки РСФСР и педагога Школы-студии МХАТ более 30 ролей в советском и российском кино. О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.
РЕН ТВ07:25

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Мать Михаила Ефремова скончалась на 82-м году жизни

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Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской

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Умерла мама Михаила Ефремова

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Михаил Ефремов назвал причину смерти матери

РЕН ТВ07:25

Евгений Миронов назвал Аллу Покровскую «константой искренности и правды»

ТАСС08:17
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика

Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ

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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
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Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
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Общество

Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные

В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
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Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
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Обновлено в 04:17
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Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Обновлено в 07:32
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Авто

BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next

Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.
Обновлено в 09:14
Общество

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
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Футбол

Стали известны сроки восстановления Фарфана

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы левого колена пропустит от 6 до 8 месяцев, сообщает El Comercio.
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Политика

В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

США подтвердили отсутствие защиты от российских ракет

США изучают возможность ответа на Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 06:25
Театры

В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину

Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
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Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
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Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
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Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов

По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.
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Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе утверждён на пост нового спикера парламента Грузии, передаёт «Рустави 2».
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Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

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Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

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Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
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Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей

После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
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Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

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Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
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Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
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Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
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Елена Дробышева заявила, что ее брак с Козновым «разбился о быт»

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Алла Покровская
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка РСФСР. Педагог Школы-студии МХАТ, профессор.
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