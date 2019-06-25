Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50
Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
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Алла Покровская умерла в возрасте 81 года. На счету народной артистки РСФСР и педагога Школы-студии МХАТ более 30 ролей в советском и российском кино. О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.РЕН ТВ07:25
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