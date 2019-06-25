Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50

Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
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Умерла народная артистка России Алла Покровская

В Москве на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова. "О времени и месте прощания и похорон сообщим позже", — добавил собеседник агентства.
РИА Новости07:03

Подробнее о событии

Скончалась мать Михаила Ефремова

Телепрограмма07:43

Мать Михаила Ефремова скончалась на 82-м году жизни

Дни.ру07:22

Умерла народная артистка России Алла Покровская

RT на русском07:07

Умерла актриса МХТ им. Чехова и мать Михаила Ефремова Алла Покровская

РБК07:09

Умерла мама Михаила Ефремова

StarHit.ru07:20

Умерла народная артистка России Алла Покровская

РИА Новости07:03

Биография народной артистки РСФСР Аллы Покровской

ТАСС07:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

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Происшествия

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Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
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Обновлено в 07:57
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Обновлено в 02:11
Футбол

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Алла Покровская
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка РСФСР. Педагог Школы-студии МХАТ, профессор.
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