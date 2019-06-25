Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50
Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
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с чего всё началось
В Москве на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова. "О времени и месте прощания и похорон сообщим позже", — добавил собеседник агентства.РИА Новости07:03
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не стало для Кремля сюрпризом.
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В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
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