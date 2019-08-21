с чего всё началось

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Политика Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Шоу-бизнес Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.

Общество Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, которые касаются уравнивания в правах женщин и мужчин.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Экономика «Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Футбол Криштиану Роналду раскритиковал возросшие цены на футболистов Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Политика Ведущие «Рустави-2» в знак протеста уволились в прямом эфире Ведущие программы «Курьер» телекомпании «Рустави-2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во вторник вечером заявили, что уходят с канала в знак протеста против решения руководства ТВ уволить ряд журналистов, включая Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Музыка Группа «Чайф» выпустит новый альбом на виниле Группа "Чайф" планирует выпустить новый альбом до конца года, в него войдут девять песен, которые уже записаны, это будет классический формат EP на виниловом носителе, продолжительностью около 40 минут, сообщил Шахрин.

Армия и оружие В России создают новый компактный пистолет для спецслужб В России разрабатывают новый компактный пистолет для спецподразделений, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Политика Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.

Политика Трамп: Салливан может стать послом США в России Первый заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан может претендовать на пост посла США в России, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Здоровье В Москве отменят медсправку для детсадов Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.

Футбол «Зенит» купил футболиста за 50 тыс. рублей при стоимости €3 млн Казанское издание «Бизнес Online» опубликовало документ, подтверждающий, что переход футболиста Алексея Сутормина из «Оренбурга» в казанский «Рубин» обошелся в 50 тыс. рублей.

Наука В Китае успешно клонировали кота Ученые рассказали о нем только сейчас, потому что хотели сначала убедиться, что первое клонирование кота в Китае прошло успешно.

Происшествия Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье Воздушный шар с шестью пассажирами совершил нештатную посадку в районе деревни Подосинки в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ во вторник, 20 августа.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.