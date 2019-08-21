Кино

Умерла актриса Александра НазароваRT на русском вчера в 14:35

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.
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«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства»,— говорится в сообщении
 Московского драматического театра имени Ермоловой.
Коммерсантъвчера в 14:53

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Биография народной артистки России Александры Назаровой

ТАССвчера в 15:50

В театре назвали причину смерти актрисы Александры Назаровой

РБКвчера в 16:53

Умерла актриса Александра Назарова

Коммерсантъвчера в 14:53

Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой

Lenta.ru00:09

В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой

RT на русскомвчера в 15:36

Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой

РИА Новостивчера в 15:20

В театре Ермоловой рассказали о борьбе за жизнь актрисы Назаровой

РЕН ТВвчера в 14:32
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Политика

Трамп: Салливан может стать послом США в России

Первый заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан может претендовать на пост посла США в России, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин

Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено 19 августа в 12:20
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай

Обновлено вчера в 22:27
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Власти оценили в 1,6 млрд рублей ущерб, нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу, в 1,6 млрд рублей.
Обновлено в 00:12
Футбол

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Обновлено 19 августа в 16:23
Политика

Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

«Барселона» готовится к презентации Неймара

«Барселона» начала подготовку к презентации нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает RAC1.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено 19 августа в 03:00
Гаджеты

Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

Человек пострадал при столкновении машин на МКАД

В результате столкновения грузовиков на трассу вылилось горючее. Пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:26
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала

Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18

Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 03:36
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
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Футбол

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Зеленский предложил Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

«Украина обращается к Израилю с предложением признать голодомор актом геноцида, в котором погибли не менее 2 миллионов украинских евреев», – сообщил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции.
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Здоровье

Из-за неизвестной патологии 10 лет волгоградку считали беременной

На протяжении 10 лет знакомые интересовались, не беременна ли она, а поход в магазин заканчивался слезами.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч

Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.
Обновлено вчера в 12:54
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Александра Назарова
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России.
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