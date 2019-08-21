с чего всё началось

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.

Политика Трамп: Салливан может стать послом США в России Первый заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан может претендовать на пост посла США в России, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Политика Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Футбол Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом» Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Армия и оружие Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Политика Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.

Политика Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Футбол «Барселона» готовится к презентации Неймара «Барселона» начала подготовку к презентации нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает RAC1.

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.

Гаджеты Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.

Происшествия Человек пострадал при столкновении машин на МКАД В результате столкновения грузовиков на трассу вылилось горючее. Пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Происшествия Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию.

Армия и оружие Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18 Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

Футбол «Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия «Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.

Политика Зеленский предложил Нетаньяху признать Голодомор геноцидом «Украина обращается к Израилю с предложением признать голодомор актом геноцида, в котором погибли не менее 2 миллионов украинских евреев», – сообщил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции.

Здоровье Из-за неизвестной патологии 10 лет волгоградку считали беременной На протяжении 10 лет знакомые интересовались, не беременна ли она, а поход в магазин заканчивался слезами.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.