с чего всё началось

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни. Некролог актрисы появился на сайте Московского драматического театра имени Ермоловой, где она служила.

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

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