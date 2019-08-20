Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра НазароваРоссийская газета 14:45
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни. Некролог актрисы появился на сайте Московского драматического театра имени Ермоловой, где она служила.
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с чего всё началось
«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства»,— говорится в сообщении Московского драматического театра имени Ермоловой.Коммерсантъ14:53
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Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
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Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Обновлено вчера в 04:30
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Горбачев заявил о необходимости диалога между США и РФ
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