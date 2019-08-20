с чего всё началось

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.

Баскетбол Президент Евролиги выразил поддержку Блатту Президент Евролиги Жорди Бертомеу поддержал главного тренера «Олимпиакоса» Дэвида Блатта, который ранее сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Армия и оружие Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Политика Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.

Политика Украинцы возмутились кортежем Зеленского Украинские пользователи Сети раскритиковали видео, на котором видно, что для кортежа президента страны Владимира Зеленского перерыли движение транспорта по всей трассе.

Футбол Бывший администратор «Германштадта» покинул клуб и удалил все клубные аккаунты Бывший администратор румынского клуба «Германштадт» удалил все аккаунты команды в социальных сетях после того, как покинул клуб, информирует журналист Эмануэл Рошу.

Политика Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США, добавив, что этот диалог длится уже несколько месяцев.

Происшествия В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.

Политика На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые могли быть проложены во время Второй мировой войны.

Армия и оружие В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой ВВС Сирии нанесли авиаудар по военному конвою Турции, который продвигался вглубь провинции Идлиб.

Футбол «Бавария» попытается подписать Сане в январе Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» не отказалась от планов купить 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Здоровье Молоко матери убило новорожденного ребенка Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США "Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.

Общество Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.

Здоровье Минздрав посоветовал россиянам, как справляться со стрессом Минздрав рекомендует для борьбы со стрессом ввести в рацион орехи, бананы и имбирь.