Кино

Умерла актриса Александра НазароваТАСС 14:20

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства»,— говорится в сообщении
 Московского драматического театра имени Ермоловой.
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Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России.
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