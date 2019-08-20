Кино
Умерла актриса Александра НазароваТАСС 14:20
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Читать в источнике
Оценить210
с чего всё началось
«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства»,— говорится в сообщении Московского драматического театра имени Ермоловой.Коммерсантъ14:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года
В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.
Обновлено в 07:02
Баскетбол
Президент Евролиги выразил поддержку Блатту
Президент Евролиги Жорди Бертомеу поддержал главного тренера «Олимпиакоса» Дэвида Блатта, который ранее сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
Обновлено в 08:34
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
Обновлено в 10:24
Политика
Украинцы возмутились кортежем Зеленского
Украинские пользователи Сети раскритиковали видео, на котором видно, что для кортежа президента страны Владимира Зеленского перерыли движение транспорта по всей трассе.
Обновлено в 19:41
Футбол
Бывший администратор «Германштадта» покинул клуб и удалил все клубные аккаунты
Бывший администратор румынского клуба «Германштадт» удалил все аккаунты команды в социальных сетях после того, как покинул клуб, информирует журналист Эмануэл Рошу.
Обновлено в 17:05
Политика
Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США, добавив, что этот диалог длится уже несколько месяцев.
Обновлено в 19:27
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Политика
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые могли быть проложены во время Второй мировой войны.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
ВВС Сирии нанесли авиаудар по военному конвою Турции, который продвигался вглубь провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
«Бавария» попытается подписать Сане в январе
Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» не отказалась от планов купить 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Обновлено в 14:54
Здоровье
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Обновлено в 20:54
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию
Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено в 10:32
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Минздрав посоветовал россиянам, как справляться со стрессом
Минздрав рекомендует для борьбы со стрессом ввести в рацион орехи, бананы и имбирь.
Обновлено в 21:22
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39