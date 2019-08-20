Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Экономика «Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.

Футбол «Спартак» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Ромы" Максима Гоналона, сообщает Le 10 Sport.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Футбол ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби ЦСКА проиграл «Спартаку» в московском дерби, прошедшем в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Технологии «Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».

Экономика МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Политика Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.

Футбол «Астон Вилла» уволила сотрудника, который издевался над игроками В декабре газета The Guardian провела расследование с целью доказать, что Макдональд издевался над футболистами на разных этапах своей карьеры.

Здоровье Названы продукты, помогающие очистить печень от токсинов Эксперты назвали продукты, помогающие очистить печень от токсинов и других вредных веществ.

Общество Трамп стал дедушкой в десятый раз Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Авто Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.

Политика В Москве покажут главную архивную тайну XX века Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.

Политика Премьер Италии объявил об отставке Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.

Политика Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США "Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.

Общество Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Политика Правительство до 1 октября примет решение по структуре зарплаты врачей Правительство до 1 октября примет решение о том, будет ли структура заработной платы врачей жестко зафиксирована или же будет возвращена система доплат.

Происшествия В центре Петербурга загорелся кинотеатр «Аврора» Десять человек были выведены из здания кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте в центре Петербурга из-за возгорания на втором этаже в помещении художественной галерии, сообщает городское управление МЧС РФ.

Футбол «Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой» "Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".