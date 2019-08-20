Кино

Умерла актриса Александра НазароваТАСС 14:20

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Интерфакс14:55

Умерла актриса Александра Назарова

RT на русском14:35

Умерла актриса Александра Назарова

РБК14:42

Умерла актриса Александра Назарова

РИА Новости14:39

Умерла актриса Александра Назарова

Телеканал 360°14:39

Умерла актриса Александра Назарова

Коммерсантъ14:53

Умерла актриса Александра Назарова

ТАСС14:20
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
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Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России.
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