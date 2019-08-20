Кино
Умерла актриса Александра НазароваТАСС 14:20
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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