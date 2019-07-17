Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий ПрохоровПолитическая Экспертиза 13:30
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ. По данным информационного агентства, прощание с деятелем искусства состоится 19 июля в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
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В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали вероятность исключения Турции из НАТО
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из состава НАТО в связи с закупкой российских систем противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:38
Авто
Lotus выпустил самый мощный серийный автомобиль в мире
Четвертая модель в линейке британцев стала не только первым электрическим «Лотусом» и первой полностью новой моделью за последние 11 лет, но и самым легким батарейным гиперкаром, добравшимся до серийного производства.
Обновлено в 04:20
Политика
Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии
Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
Обновлено в 03:03
Экономика
New Stream обвинила Сбербанк в недружественных действиях
New Stream описывает ситуацию так, что «сразу после окончания строительства Антипинского НПЗ (в сентябре 2018 г. завод стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц) основной кредитор завода – Сбербанк – предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию».
Обновлено в 17:00
Экономика
Отели в Турции снизили цены туристов из России
Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске
В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский устроил скандал в Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
Обновлено в 13:26
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко
Госбюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и его команды, сообщил директор бюро Роман Труба.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Футбол
Сборная Нигерии победила Тунис в матче за 3-е место на Кубке Африки
Сборная Нигерии по футболу победила команду Туниса в матче за 3-е место на Кубке африканских наций.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Ираке застрелили двух турецких дипломатов
Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Гаджеты
DxOMark оценил камеру Lenovo Z6 Pro не хуже Google Pixel 3
Что касается фото, то Lenovo Z6 Pro снимает на уровне Google Pixel 3, поэтому такой смартфон может стать прекрасной заменой дорогим аппаратам, тем более, что аппарат на рынке стоит $430.
Обновлено в 16:33
Наука
Ученые использовали все еще живых людей в качестве детектора темной материи
Группа учёных под руководством Гленна Старкмана из Кейсовского университета в Кливленде (штат Огайо, США) исследовала возможности существования и потенциальные свойства частиц тёмной материи в форме макросов с плотностью порядка ядерной.
Обновлено в 12:34
Футбол
«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:13
Политика
Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»
Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил главную причину возникновения рака
Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье
Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
Обновлено вчера в 13:35
Игры
EA внезапно анонсировала Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts и PopCup внезапно анонсировали продолжение Plants vs. Zombies, которое получило звучный слоган: «Одолжите нам свои мозги».
Обновлено в 12:39