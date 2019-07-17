Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ. По данным информационного агентства, прощание с деятелем искусства состоится 19 июля в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.

Экономика Пальмового масла лишат льгот в России Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.

Футбол В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".

Армия и оружие В Пентагоне прокомментировали вероятность исключения Турции из НАТО Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из состава НАТО в связи с закупкой российских систем противовоздушной обороны С-400.

Авто Lotus выпустил самый мощный серийный автомобиль в мире Четвертая модель в линейке британцев стала не только первым электрическим «Лотусом» и первой полностью новой моделью за последние 11 лет, но и самым легким батарейным гиперкаром, добравшимся до серийного производства.

Политика Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".

Экономика New Stream обвинила Сбербанк в недружественных действиях New Stream описывает ситуацию так, что «сразу после окончания строительства Антипинского НПЗ (в сентябре 2018 г. завод стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц) основной кредитор завода – Сбербанк – предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию».

Экономика Отели в Турции снизили цены туристов из России Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.

Общество Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.

Здоровье Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика Зеленский устроил скандал в Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.

Политика На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко Госбюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и его команды, сообщил директор бюро Роман Труба.

Происшествия Мужчина умер после купания в море В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Футбол Сборная Нигерии победила Тунис в матче за 3-е место на Кубке Африки Сборная Нигерии по футболу победила команду Туниса в матче за 3-е место на Кубке африканских наций.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Гаджеты Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Происшествия В Ираке застрелили двух турецких дипломатов Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Гаджеты DxOMark оценил камеру Lenovo Z6 Pro не хуже Google Pixel 3 Что касается фото, то Lenovo Z6 Pro снимает на уровне Google Pixel 3, поэтому такой смартфон может стать прекрасной заменой дорогим аппаратам, тем более, что аппарат на рынке стоит $430.

Наука Ученые использовали все еще живых людей в качестве детектора темной материи Группа учёных под руководством Гленна Старкмана из Кейсовского университета в Кливленде (штат Огайо, США) исследовала возможности существования и потенциальные свойства частиц тёмной материи в форме макросов с плотностью порядка ядерной.

Футбол «Лацио» вновь заинтересовался Азмуном По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.

Политика Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех» Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил главную причину возникновения рака Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

Шоу-бизнес Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.