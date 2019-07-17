Кино

Умер знаменитый актер и режиссер Юрий ПрохоровПолитическая Экспертиза 13:30

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ. По данным информационного агентства, прощание с деятелем искусства состоится 19 июля в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.
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Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

РБК14:49

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

ТАСС12:05

Скончался актер Юрий Прохоров

Вести.Ru13:06

Умер режиссер Юрий Прохоров

РИА Новости13:02

Умер Юрий Прохоров

Газета.Ru12:56

Скончался актёр и режиссёр Юрий Прохоров

REGNUM12:49

Умер режиссёр Юрий Прохоров

RT на русском13:09
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New Stream описывает ситуацию так, что «сразу после окончания строительства Антипинского НПЗ (в сентябре 2018 г. завод стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц) основной кредитор завода – Сбербанк – предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию».
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Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
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Госбюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и его команды, сообщил директор бюро Роман Труба.
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