Кино

Умер знаменитый актер Рутгер ХауэрВести.Ru вчера в 13:30

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр. Обладатель двух "Золотых Глобусов" за лучшую роль второго плана, он получил мировую известность после фильмов "Бегущий по лезвию", "Слепая ярость".
Читать в источнике
Обсудить40

Подробнее о событии

Кинозлодей с большим сердцем. Какой была жизнь и карьера Рутгера Хауэра

Телеканал 360°вчера в 17:01

Биография актера Рутгера Хауэра

ТАССвчера в 14:11

Умер актер Рутгер Хауэр

РБКвчера в 13:51

Умер актер Рутгер Хауэр

РИА Новостивчера в 13:12

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Интерфаксвчера в 13:12

Умер актёр Рутгер Хауэр

RT на русскомвчера в 15:02

Умер актер Рутгер Хауэр

Lenta.ruвчера в 13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека

У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Технологии

Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение

Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Сочи после сильных ливней сошел сель

В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие

Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено вчера в 22:55
Спорт

Ласицкене первой из россиянок возглавила мировой рейтинг ИААФ

Обновлено в 01:49
Футбол

«Химки» стали единоличным лидером ФНЛ

Обновлено вчера в 14:11
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Общество

Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина

Обновлено вчера в 08:47
Авто

Новый лифтбэк Skoda Octavia впервые засняли на дороге

Чешский бренд Skoda в скором времени официально представит публике обновленную модель лифтбэка Octavia.
Обновлено в 01:53
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Гаджеты

Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G

Nokia представила новые кнопочные модели телефонов – Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара

Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".
Обновлено в 01:31
Наука

У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге

У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:08
Политика

Посол Украины: Встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit

Встреча президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном произойдет сразу же после того, как как Лондон завершит процедуру Brexit.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

В Петербурге начался митинг против произвола на выборах

Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Детский лагерь «Холдоми» прекратит работу 25 июля

Детский оздоровительный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае, где ранее произошёл крупный пожар, прекратит работу в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 20:44
ещё по теме
Рутгер Хауэр
Нидерландский актёр
Нидерландский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное