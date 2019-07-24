Кино
Умер знаменитый актер Рутгер ХауэрВести.Ru вчера в 13:30
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр. Обладатель двух "Золотых Глобусов" за лучшую роль второго плана, он получил мировую известность после фильмов "Бегущий по лезвию", "Слепая ярость".
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Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека
У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Реставратор сообщил о риске обрушения собора Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Технологии
Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение
Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Сочи после сильных ливней сошел сель
В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
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Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
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Армия и оружие
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено вчера в 22:55
Спорт
Ласицкене первой из россиянок возглавила мировой рейтинг ИААФ
Обновлено в 01:49
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«Химки» стали единоличным лидером ФНЛ
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено вчера в 08:47
Авто
Новый лифтбэк Skoda Octavia впервые засняли на дороге
Чешский бренд Skoda в скором времени официально представит публике обновленную модель лифтбэка Octavia.
Обновлено в 01:53
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Гаджеты
Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G
Nokia представила новые кнопочные модели телефонов – Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара
Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".
Обновлено в 01:31
Наука
У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге
У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
Посол Украины: Встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit
Встреча президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном произойдет сразу же после того, как как Лондон завершит процедуру Brexit.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
В Петербурге начался митинг против произвола на выборах
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
В Крыму призвали Киев не играться с санкциями
В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Детский лагерь «Холдоми» прекратит работу 25 июля
Детский оздоровительный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае, где ранее произошёл крупный пожар, прекратит работу в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 20:44