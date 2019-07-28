Общество

Умер журналист и историк Владимир Кара-МурзаРИА Новости 05:08

Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
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Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший

РБК04:41

Умер журналист Владимир Кара-Мурза — старший

ТАСС04:46

Умер журналист Владимир Кара-Мурза — старший

RT на русском04:45

Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

РИА Новости05:08

Умер журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Lenta.ru04:41

Политолог об ушедшем Кара-Мурзе: Тот, кто реализовывал свободу слова

РЕН ТВ05:11

Историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался в возрасте 59 лет

Эхо Москвы06:00
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Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с радикальным движением "Талибан".
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