Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-МурзаРИА Новости 05:08
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
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Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено 26 июля в 18:03
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии
Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку
Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Обновлено в 06:20
Политика
Владимир Путин спустился на дно Финского залива почтить память моряков
Президент Российской Федерации Владимир Путин начал спуск в батискафе к затонувшей подводной лодке времен Великой Отечественной войны на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
В Вене началась встреча «пятерки» и Ирана по ядерной сделке
Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
Обновлено вчера в 06:04
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека.
Обновлено в 03:53
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Амурской области эвакуируют 3 тысячи человек
Доклад делал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что в регионе предстоит эвакуировать 3 тысячи жителей.
Обновлено 26 июля в 02:42
Политика
В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны
Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице.
Обновлено вчера в 21:40
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней
В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в сетях полярных китов
Спасательная экспедиция смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей двух из трех полярных китов, заплывших в начале месяца в канадский залив Святого Лаврентия.
Обновлено в 03:10
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Екатерина Климова и Елена Бирюкова, которая живет сейчас в гражданском браке с Ильей Хорошиловым, провели вместе вечер накануне.
Обновлено в 06:00
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Армия и оружие
В Петербурге и Севастополе прошли парады в честь Дня ВМФ
28 июля в Санкт-Петербурге и Севастополе прошли парады, посвященные 323-й годовщине ВМФ России.
Обновлено в 05:56
Политика
Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры
Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с радикальным движением "Талибан".
Обновлено в 02:23