Общество
Умер журналист Владимир Кара-МурзаРИА Новости 05:08
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
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