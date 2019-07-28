Общество

Умер журналист Владимир Кара-МурзаРИА Новости 05:08

Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
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Биография журналиста Владимира Кара-Мурзы — старшего

ТАСС08:32

Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни

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Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Эхо Москвы08:30

Умер журналист Владимир Кара-Мурза — старший

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Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший

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Умер журналист Владимир Кара-Мурза

РИА Новости05:08
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