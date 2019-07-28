Общество
Умер журналист Владимир Кара-МурзаРИА Новости 05:08
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить251
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Религия
В Киеве начался Крестный ход УПЦ
Крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата проходит в Киеве в воскресенье, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
Обновлено вчера в 07:13
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (1-й тайм)
В матче третьего тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» (0:0, первый тайм) впервые применена система VAR.
Обновлено в 12:41
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Единоборства
Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о том, что во время его боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нарушал правила ММА, применив запрещенный удар по своему сопернику.
Обновлено в 07:37
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за сближение с Россией
Участники акции потребовали, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках и отказалась от воинственной риторики в отношении России.
Обновлено в 11:12
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Анжи» проиграл «Алании» в Кубке России
Завершились четыре матча 1/128 финала Кубка России. Анжи на выезде уступил владикавказской Алании 0:1.
Обновлено в 11:59
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Культура
Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову.
Обновлено в 10:19
Теннис
Андрей Рублёв проиграл в финале турнира в Гамбурге
Титул турнира в Гамбурге стал для Басилашвили первым в сезоне и третьим в карьере, принеся ему $354,845 призовых и 500 очков рейтинга.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу
Бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге ждут начала Главного военно-морского парада
До начала Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге осталось несколько часов.
Обновлено в 01:56
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Наука
В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм
Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14