Общество
Умер журналист Владимир Кара-МурзаРИА Новости 05:08
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
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Технологии
В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено в 07:06
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.
Обновлено в 05:40
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
На учениях ВДВ под Ульяновском показали пикапы «Нива» с миномётами
Напомним, что специальные автомобили "Нива" 4Х4 для Министерства обороны впервые были продемонстрированы в 2017 году на совместных учениях российских и белорусских десантников под Ульяновском.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Футбол
«Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля
Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.
Обновлено в 03:30
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Спорт
Рылов и Колесников завоевали медали ЧМ на дистанции 50 м на спине
Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине.
Обновлено в 07:41
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней
В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
Все билеты на матч ЦСКА и «Локомотива» проданы
Все билеты на матч третьего тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и ЦСКА проданы.
Обновлено в 10:18
Политика
Рябков оценил шансы на встречу Лаврова и Помпео в Таиланде
«Шансов немного, потому что графики не состыкованы, а времени до мероприятия остается совсем мало», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».
Обновлено в 10:28
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Обновлено в 09:43
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 млн рублей
Обновлено в 07:23
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
Украинский лидер Владимир Зеленский, поздравляя верующих с Днём Крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь-Украина».
Обновлено в 08:11
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18