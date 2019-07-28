Общество
Умер журналист Владимир Кара-МурзаРИА Новости 05:08
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
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Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Обновлено в 05:40
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
В Грузии арестовали экс-министра обороны по делу о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 15:43
Энергетика
В Уфе снова поднялись цены на бензин
АИ-95 Экто поднялся в цене уже на 20 копеек – теперь литр топлива обойдется в 46,53 рублей.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Медработник пожаловалась министру на обслуживание в поликлинике
Формальное отношение медперсонала детских поликлиник к проблемам прохождения диагностики детей на туберкулез вызвало жалобу оренбургского медработника министру здравоохранения, сообщает 27 июля сайт «Новости Оренбурга Orenday».
Обновлено вчера в 11:22
Спорт
Васильева выиграла масс-старт на ЧР по летнему биатлону
Обновлено в 06:24
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов «Боинг»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил отзыва заказа на поставку самолетов американской компании «Боинг» на фоне напряженности в отношениях с США, пишет в пятницу газета Sabah.
Обновлено 26 июля в 16:46
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в сетях полярных китов
Спасательная экспедиция смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей двух из трех полярных китов, заплывших в начале месяца в канадский залив Святого Лаврентия.
Обновлено в 03:10
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Технологии
Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны
Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Футбол
Руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматум
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уже в ближайшее время может уйти в отставку.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным
Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 06:55
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Экономика
5 вопросов о кредитном пузыре, который создаст кризис в 2021 году
Уже в ближайшие полтора года может сложиться ситуация, когда многие россияне не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, с таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено 26 июля в 06:58
Происшествия
Популярный видеоблогер погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
Обновлено в 07:14
Единоборства
Штырков победил Хун Кима на турнире в Сайтаме
Россиянин Иван Штырков победил корейца Хун Кима в дебютном поединке на турнире Rizin 17 в Сайтаме.
Обновлено в 05:50
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Главное управление МЧС по Москве сообщило об усилении ветра в российской столице, ожидающемся 28 июля.
Обновлено в 07:27
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 07:39