Общество

Умер журналист Максим КовальскийBFM.ru вчера в 17:39

На протяжении последнего года Ковальский боролся с онкологическим заболеванием легких. С 1999 по 2011 годы Ковальский возглавлял «Ъ-Власть». Он также работал корректором, рерайтером, главой службы рерайтеров, в 1998-1999 годах — выпускающим редактором газеты «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Умер Максим Ковальский

Без малого тридцать лет, отданные Максимом “Ъ”, вместили не только работу выпускающего редактора газеты и главного редактора журнала «Власть», но и создание самого бренда «Коммерсантъ».
Коммерсантъвчера в 18:34

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«Я не могу себе представить, как можно уйти»

Коммерсантъ05:06

Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

РБКвчера в 18:22

На 55-м году жизни умер бывший главный редактор журнала «Коммерсант. Власть» Максим Ковальский

Эхо Москвы04:00

Биография Максима Ковальского

ТАСС04:58

Умер журналист Максим Ковальский

Lenta.ruвчера в 17:53

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Ведомостивчера в 17:32

Умер Максим Ковальский

Газета.Ruвчера в 17:25
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Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр

В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката

Обновлено вчера в 18:29
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией

Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Экономика

Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%

Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено вчера в 08:41
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено вчера в 07:06
Политика

Дорого и незачем: украинцы из России не поедут голосовать на Украину

На предстоящих выборах президента Украины Киев решил не открывать избирательные участки в России, предложив украинцам, живущим или работающим в РФ, голосовать на родине или в соседних странах - но, как показали беседы с украинскими гражданами, большинство из них не собирается участвовать в голосовании вообще, называя его "цирком" и фальсификацией.
Обновлено в 03:21
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»

На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.
Обновлено в 05:03
Наука

Дату смерти научилась предсказывать нейросеть

Обновлено вчера в 20:58
Гаджеты

Наушники AirPods 2 от Apple не подлежат ремонту

Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Здоровье

Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет

Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории

Болгария решила не открывать военно-морские базы НАТО на своей территории.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Экономика

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Авто

Подешевевший Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом

Подешевевший вариант модели Kia Sportage вновь смог стать наиболее популярным автомобилем марки на рынке Китая.
Обновлено в 04:01
Экономика

Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики

В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика

Защита и обвинение Марии Бутиной попросили суд отправить ее в РФ

Обновлено в 04:13
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
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Максим Ильич Ковальский
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» и общественно-политического медиапроекта OpenSpace.ru.
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