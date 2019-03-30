Умер журналист Максим КовальскийBFM.ru вчера в 17:39

Без малого тридцать лет, отданные Максимом “Ъ”, вместили не только работу выпускающего редактора газеты и главного редактора журнала «Власть», но и создание самого бренда «Коммерсантъ».

с чего всё началось

На протяжении последнего года Ковальский боролся с онкологическим заболеванием легких. С 1999 по 2011 годы Ковальский возглавлял «Ъ-Власть». Он также работал корректором, рерайтером, главой службы рерайтеров, в 1998-1999 годах — выпускающим редактором газеты «Коммерсантъ».

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