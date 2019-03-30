Общество
Умер журналист Максим КовальскийBFM.ru вчера в 17:39
На протяжении последнего года Ковальский боролся с онкологическим заболеванием легких. С 1999 по 2011 годы Ковальский возглавлял «Ъ-Власть». Он также работал корректором, рерайтером, главой службы рерайтеров, в 1998-1999 годах — выпускающим редактором газеты «Коммерсантъ».
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Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
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Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
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Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза стал участником автомобильной аварии.
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Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
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Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
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Анастасия Решетова опубликовала сразу несколько фотографий в сексуальных нарядах.
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Минобороны заявило о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием
Провокация с применением химического оружия с целью обвинения ВКС России и правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против гражданского населения готовится на территории Идлибской зоны деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
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Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку
В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
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Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве
Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
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«Калгари» нацелился на двух российских хоккеистов
Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" намерен подписать контракты с двумя российскими игроками.
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что домашнему стадиону клуба требуется реконструкция.
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Участок фиолетовой ветки метро закроют с 6 по 10 апреля
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.
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Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
Обновлено вчера в 08:00
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Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
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Toyota сообщила о возможной утечке данных трех миллионов человек
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявила о возможной масштабной утечке персональных данных в результате несанкционированного доступа к системе компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
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Загрузка производства автомобилей в России составляет около 40%
Степень загрузки российских автомобильных заводов составляет около 40%, заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов.
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