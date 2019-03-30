Общество

Умер журналист Максим КовальскийBFM.ru вчера в 17:39

На протяжении последнего года Ковальский боролся с онкологическим заболеванием легких. С 1999 по 2011 годы Ковальский возглавлял «Ъ-Власть». Он также работал корректором, рерайтером, главой службы рерайтеров, в 1998-1999 годах — выпускающим редактором газеты «Коммерсантъ».
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Биография Максима Ковальского

ТАСС04:58

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-власть» Максим Ковальский

Ведомостивчера в 17:32

В возрасте 54-х лет умер бывший главный редактор журнала «Коммерсант.Власть» Максим Ковальский

Эхо Москвы06:30

Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

РБКвчера в 18:22

Умер журналист Максим Ковальский

Lenta.ruвчера в 17:53

«Я не могу себе представить, как можно уйти»

Коммерсантъ05:06

Умер Максим Ковальский

Газета.Ruвчера в 17:25
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Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Гаджеты

Ноутбуки HP с экраном AMOLED выйдут в апреле

Компания HP начнёт продажи портативных компьютеров с качественным экраном AMOLED в апреле, о чём сообщает ресурс AnandTech.
Обновлено в 07:28
Игры

Valve дразнит новым VR-шлемом Valve Index

На игровой платформе Steam появилась страница неанонсированного устройства Valve Index — новой гарнитуры виртуальной реальности.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза стал участником автомобильной аварии.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Музыка

Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки

Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

В США суд приговорил геймера к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш

В США 26-летний геймер Тайлер Баррис приговорен к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 00:49
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Обновлено в 03:49
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ

Обновлено в 07:43
Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 05:51
Общество

Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни

Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

От сексуальной школьницы до тигрицы: Анастасия Решетова восхитила пикантными селфи

Анастасия Решетова опубликовала сразу несколько фотографий в сексуальных нарядах.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

Провокация с применением химического оружия с целью обвинения ВКС России и правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против гражданского населения готовится на территории Идлибской зоны деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:56
Наука

Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку

В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве

Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
Хоккей

«Калгари» нацелился на двух российских хоккеистов

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" намерен подписать контракты с двумя российскими игроками.
Обновлено в 08:27
Футбол

Президент «Наполи»: «Нам стыдно играть на домашнем стадионе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что домашнему стадиону клуба требуется реконструкция.
Обновлено в 08:30
Транспорт

Участок фиолетовой ветки метро закроют с 6 по 10 апреля

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.
Обновлено в 08:42
Транспорт

«Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.
Обновлено в 07:54
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Обновлено вчера в 08:00
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Toyota сообщила о возможной утечке данных трех миллионов человек

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявила о возможной масштабной утечке персональных данных в результате несанкционированного доступа к системе компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
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Авто

Загрузка производства автомобилей в России составляет около 40%

Степень загрузки российских автомобильных заводов составляет около 40%, заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов.
Обновлено в 05:38
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Максим Ильич Ковальский
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» и общественно-политического медиапроекта OpenSpace.ru.
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